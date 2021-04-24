İftar sofrasına layık bir son

Tatlı siparişi için en iyi 10 adres1-HEM LEZZETLİ HEM SUNUMLARI AYRICALIKLI Kandilli Pastanesi, İstanbulİstanbul Boğazı'na bakan eşsiz semtlerden biri olan Kandilli'deki butik pastane için Ebru Erke "Çini tabaklar içerisinde paketleyip yolladıkları güllaçlar hem lezzeti hem de sunumuyla ayrıcalıklı.

Tatlı siparişi için en iyi 10 adres

1-HEM LEZZETLİ HEM SUNUMLARI AYRICALIKLI Kandilli Pastanesi, İstanbul

İstanbul Boğazı'na bakan eşsiz semtlerden biri olan Kandilli'deki butik pastane için Ebru Erke "Çini tabaklar içerisinde paketleyip yolladıkları güllaçlar hem lezzeti hem de sunumuyla ayrıcalıklı. Ramazan ayına özel çıkarılan hurmalı makaron ve hurmalı 'date blanc' (mont blanc'a karşı çıkarmışlar) denemeye değer" diyor. (0216) 318 88 88

2- ASIRLIK BİR MARKA Karaköy Güllüoğlu, İstanbul

1843'ten beri hizmet veriyor. Dünyada baklava denince akla gelen asırlık bir marka. Bütün dünyaya baklavayı ulaştırıyor. Baklava burger, sütlü nuriye, güllaç gibi seçenekleri var. Ebru Erke ve Mehmet Yaşin'in önerisi. (0212) 249 42 13

3- BOL ÇEŞİT SUNUYOR

Koçak Baklava, Gaziantep

Gaziantep'teki en iyi baklavacılardan. Fıstıklı, ev tipi, cevizli, midye gibi çeşitleriyle gözde olan mekan internetten de sipariş alıyor. Refika Birgül, Teoman Hünal ve Ebru Köktürk tavsiye ediyor. (0342) 321 05 19/20

4- SÜTLÜ TATLI CENNETİ Saray Muhallebicisi İstanbul

Lezzet hikayesine 85 yıl önce başlayan Saray Muhallebicisi için Ebru Köktürk şöyle diyor: "Kazandibi, sütlaç, sumuhallebisi ve keşkül gibi lezzetleri İstanbulluların çok sevdiği tatlar. Burası güvenilir, leziz bir İstanbul markası." (0530) 825 17 57

5- GELENEKLE GELECEK BİRLEŞİYOR

Zennup 1884 Bursa ve İstanbul

Anadolu'nun yüzlerce yıllık lezzetlerini sofraya taşıyan mekan Bursa'dan sonra İstanbul'da da hizmet veriyor. 'Helva-i hakani' ve 'cennet çamuru' çok tercih edilen lezzetleri. Dilara Koçak'a göre sütlacı mutlaka denenmeli. (0543) 453 27 16

6-ÜRÜNLERİNİN ÖYKÜSÜ VAR

Reyhan Pastanesi, İzmir

Deniz Sipahi'nin "Sadece pastaları değil tatlıları da meşhur. 'Sükse', 'isina', 'polka', 'kabune' bazıları... Her birinin öyküsü var" diye anlattığı mekan 1965'te kuruldu. Ayrıca dondurması ve çikolatası da seviliyor. (0232) 700 19 65

7- ALTINCI KUŞAK

Baklavacı Hacıbaba Ankara

Ankara'da en güzel baklavayı yiyebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Aile altı kuşaktır bu işi yapıyor. Erdal İpekeşen'in "Ağızda dağılan ürünleri gerçekten çok güzel" dediği mekanın tüm Türkiye'den müşterisi var. (0312) 284 06 06

8- SÜTLÜ NURİYE DENENMELİ

Köşkeroğlu Restoran İstanbul

Baklava ve şöbiyetleriyle ünlü olan restoran cevizli, fıstıklı, çikolatalı, sarma gibi pek çok çeşidi bünyesinde bulunduruyor. "Sütlü nuriye tatlısı ramazan sofralarınız için güzel bir lezzet" diye anlatıyor Bengi Kurtcebe. (0212) 397 22 12

9-ŞERBETLİ TATLILARI BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Tatlıcı Gönül Kardeşler Adana

Yağda kızartılmış ve şerbete batırılmış tatlıları meşhur. Adana'nın sık ziyaret edilen duraklarından biri olan mekan için Teoman Hünal "Tepsilerde baş döndürücü tatlılar oluyor" diyerek tavsiye ediyor. (0322) 234 27 73

10-ÖNCEDEN SİPARİŞ EDİN

Bekan Pastanesi, Kilis

Kentin ilk katmer ustası Abdülkerim Bekan'ın dükkanını bir süredir oğulları işletiyor. Nilhan Aras ustaların yöresel tarife sadık kalarak ürettiği katmeri satın almak için önceden sipariş vermek gerektiğini söylüyor. (0348) 813 56 03

Kaynak: Hürriyet