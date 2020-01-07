İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.
İDO
-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı-08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa -08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy -09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa -10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO-07-00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) -10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) -13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) -13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
-14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- İstanbul