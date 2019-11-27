İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

27.11.2019 08:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:45
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

OLUMSUZ HAVA SEFERLERİ ETKİLEDİ

Aynı gerekçeyle, saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

İDO'DAN DA SEFER İPTALİ

İDO'nun 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


Haber Videosu: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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