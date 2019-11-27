İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
OLUMSUZ HAVA SEFERLERİ ETKİLEDİ
Aynı gerekçeyle, saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.
İDO'DAN DA SEFER İPTALİ
İDO'nun 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Haber Videosu: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi