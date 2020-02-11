14 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
Ülkede çetin geçen kış şartları eğitim-öğretimi de etkiledi. 14 ilde olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verildi.
Soğuk hava ülke genelinde etkisini göstermeye devam ederken, olumsuz hava koşulları sebebiyle 14 ilde eğitime ara verildi.
İşte eğitime ara verilen il veya ilçeler:
-Karabük
Karabük'ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.
-Nevşehir
Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşan yoğun buzlanmadan dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.
-Gümüşhane
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
-Erzurum
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları, soğuk ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiği duyuruldu.
-Kayseri
Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.
-Bingöl
Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçelerinde don ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
-Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
-Siirt
Siirt'te kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
-Artvin
Artvin merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle okulların tatil olacağını duyurdu.
-Van
Van'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
-Muş
Muş'un Varto ilçesinde, fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
-Bolu
Bolu'da 3 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
-Batman
Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 11 Şubat'ta da tatil edildiği açıklandı.
-Ordu
Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Ordu genelinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.