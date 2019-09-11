11.09.2019 09:51

Genç şarkıcı İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu iddialarına son noktayı koydu. Tatlıses, çıkan haberleri sert bir dille yalanladı.

POZ VERİRKEN KARNINI TUTMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İlişkilerin ikinci kez şans veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiftin paylaştıkları aşk pozlarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Yasemin Şefkatli'nin fotoğraflarda karnını tutması dikkat çekmiş sonrasında İdo Tatlıses'in de, Yasemin Şefkatli'nin karnını tutması hamilelik iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu.

"BÖYLE BİR ŞEYİN OLMASI İMKANSIZ"

İstinyePark'ta görüntülenen İdo, Şefkatli'nin hamile olduğu iddiasını şu sözlerle yalanladı: "Henüz sevgiliyiz. Bizim ailelerimiz var. Cahil insanlar değiliz. Böyle bir şeyin olması imkansız."