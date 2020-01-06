İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi
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İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), yarın yapacağı bazı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

06.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:14

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), yarın yapacağı bazı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılması planlanan 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri ile çarşamba günü 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi
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