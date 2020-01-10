Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak
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Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son dakika: MSB, Rusya ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01'den itibaren ateşkes uygulamasının başlatılacağını duyurdu.

10.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:28
Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun 'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.


Haber Videosu

: Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak
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