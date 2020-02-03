: Son dakika: İdlib'te 4 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

03.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:12

İdlib'te Esed rejimine bağlı unsurlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasındaki çatışmada 4 askerimiz şehit düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MSB olayın ardından yaptıkları açıklamalarda hain saldırıya karşılık verildiğini duyururken Rusya'dan da konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Suriye hükümet güçlerinin hain saldırıyı gerçekleştirdiği sırada TSK'nın kendilerine bir bilgi vermediğini söyledi.

Rusya, saldırının hedefinin Türkiye ve Türk ordusu olmadığını ima eden bir açıklama yaptı. Açıklamada "Türk birlikleri 2 Şubat'ın 3 Şubat'a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden bölgede hareket etti ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu" ifadeleri kullanıldı.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

TSK'NIN REJİM GÜÇLERİNİ VURDUĞU ANLAR PAYLAŞILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te 4 askerimizin şehit olduğu, 9 askerimizin yaralandığı hain saldırıya hedefleri ateş altına alarak karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30-35 arasında rejim askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Toplamda 46 hedefin vurulduğu bildirildi. Saldırıda 122 fırtına ve 100 havan mühimmatı kullanıldı.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda. Kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırının da karşılığını misliyle vermiştir, vermeye de devam ediyor. Operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır" dedi.

30-35 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Erdoğan, "Şu anda zaten hareket devam ediyor. 40'a yakın nokta hedefte. İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat durmak yok aynı şekilde operasyon devam etmektedir. Rus yetkili makamlara da burada muhatabımız siz değilsiniz tamamıyla rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın. Biz bir taraftan şehit verirken bunlara sessiz kalmamız mümkün değil. Hesabını sormaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Haber Videosu