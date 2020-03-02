İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor
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İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

İdlib'de şehit olan askerimiz Sancaktepeli Emre Baysal'ın babası, sabah erken saatlerde oğlunun mezarının başına gidip dua etti.

02.03.2020 00:23 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:30
İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

şehitlerimizden Emre Baysal'ın babası, bugün saatlerinde oğlunun 'deki mezarı başına gidip dua etti. Baysal'ın mezarının başında dua eden babasının üzgün halini gören vatandaşlar o anların fotoğrafını çekti.

HALK YALNIZ BIRAKMIYOR

Sancaktepe halkı şehidi Emre Baysal'ın ailesini yalnız bırakmadı. Sancaktepe halkı, İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın ailesine taziye ziyaretleri bulundu ve mezarına ziyarette bulundu.

ERDOĞAN TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.


Haber Videosu

: İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor
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