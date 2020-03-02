İdlib gerilimi sonrası Putin: Dünyada olmayan silah ürettik, ABD bize yetişemiyor

02.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:37

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hain saldırısı sonucu 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından, Türkiye, Barış Kalkanı harekatını başlattı ve sayısız rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. Gerilimin tırmanması sonucu ortaya atılan savaş söylentilerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den cevap geldi. Putin, hiç kimseyle savaşa girmeye niyetlerinin olmadığını dile getirdi ve dünyada olmayan bir silah ürettiklerini dile getirerek gözdağı verdi.

"SAVAŞ NİYETİMİZ YOK"

İdlib'deki saldırıların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez konuştu. Rus devlet ajansı TASS'a konuşan Rus lider, "Hiç kimseyle savaşa girmeye niyetim yok" dedi.

Putin, Rusya'nın kimseyle savaşa girmeyi planlamadığını, ancak diğer ülkeleri Moskova ile ihtilafa girmekten caydırmak istediğini söyledi.

"TARİHTE İLK KEZ DÜNYADA OLMAYAN BİR SİLAH ÜRETTİK"

Rusya'nın tarihte ilk kez dünyada var olmayan silah ürettiğini dile getiren Putin, "ABD, silah konusunda bize yetişmeye çalışıyor. Bu, tarihte hiçbir zaman yaşanmadı" diye konuştu.

DÜN RUS YAPIMI 2 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Rejimin hain saldırıları sonucu 34 şehit vermemizin ardından, TSK, Bahar Kalkanı harekatını başlattı. Harekat doğrultusunda dün Esed rejimine ait 2 adet Rus yapımı savaş uçağı düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN HAVA UÇUŞLARINA DAİR GÜVENLİĞİ GARANTİ EDEMEYİZ"

Esad rejiminin Türk askerine düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerine büyük zararlar verirken, bugün rejime ait uçakların düşürülmesiyle Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanlarından General Oleg Zhuravlev, Esed rejiminin İdlib hava sahasını Türkiye'ye kapattığını duyurarak, "Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye'nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez" ifadeleri kullanıldı.