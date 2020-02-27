Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi
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Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Esed rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

27.02.2020 23:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:45
Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kentinde 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Esed rejimine ağır darbe vurdu.

BİN 709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda rejime ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Operasyonlarda, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.

10 Şubat 2020'den bu yana rejimin kayıpları:

1.709 rejim unsu

55 tank

3 helikopter

18 zırhlı araç

29 obüs

21 askeri araç

4 doçka

6 mühimmat deposu

7 havan

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi
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