Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi
Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Esed rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Esed rejimine ağır darbe vurdu.
BİN 709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda rejime ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Operasyonlarda, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.
10 Şubat 2020'den bu yana rejimin kayıpları:
1.709 rejim unsu
55 tank
3 helikopter
18 zırhlı araç
29 obüs
21 askeri araç
4 doçka
6 mühimmat deposu
7 havan
Kaynak: AA