İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı
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İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı

Suriye'de İdlib'e sıkışan iç savaş ve beraberinde yaşanan insani kriz dünya gündeminde yer edinmeye devam ederken, uluslararası gazeteler ve haber ajansları, hava saldırısı sonucu 29 Türk askerinin hayatını kaybetmesini son dakika olarak duyurdu.

28.02.2020 04:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:19
İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Türkiye Suriye'de en büyük kaybını yaşadı

'de 'e sıkışan iç savaş ve beraberinde yaşanan insani kriz dünya gündeminde yer edinmeye devam ederken, uluslararası gazeteler ve ajansları, hava saldırısı sonucu 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesini olarak duyurdu.


Reuters haber ajansı, Türkiye'den resmi açıklama henüz gelmemişken en az 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini dünyaya duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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