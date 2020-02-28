İdlib'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un ailesine acı haber verildi
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İdlib'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un ailesine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının saldırıları sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı.

28.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:03
İdlib'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un ailesine acı haber verildi

Suriye'nin kentinde Esed rejim unsurlarının saldırıları sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'in ilçesine bağlı Budaklı köyündeki baba ocağına acı ulaştı.
Güroymak Kaymakamı Muhammed Furkan Sancaktutar, beraberindeki askeri yetkililerle Budaklı köyüne giderek, şehidin ailesine şehadet haberini verdi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği köyde, şehadet haberinin verilmesinin ardından şehidin evi ve köy girişine Türk bayrağı asıldı.
6 ay önce evlenen şehit Kurtulmuş'un eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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