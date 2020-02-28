Son dakika: İdlib'de şehit olan 33 askerimizden 5'inin kimliği belli oldu

28.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:12

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olurken 32 askerimiz de yaralandı. Hain saldırıda şehit olan askerlerimizden 5'inin isimleri belli oldu.

İdlib'de şehit olan 33 kahramanımızdan 5'inin isimleri şöyle:

- Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24)/ Mersin

- Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23)/ Antalya

- Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23)/ Kahramanmaraş

- Yüzbaşı Süleyman Şahin (35)/ Afyonkarahisar

- Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24)/ Kayseri

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ

Şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel(24)/ Mersin

ANTALYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23)/ Antalya

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23)/ Kahramanmaraş

ACI HABER AFYON'A DA ULAŞTI

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

ŞEHİDİN KAYSERİ'DEKİ EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) acı haberi memleketi Kayseri'deki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün, Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Pembe Taşöz, büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan çifti, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, yakınları başsağlığında bulunmak üzere eve akın etti. Belediye tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24)/ Kayseri

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