İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı
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İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 şehitten biri olan 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz'ın askerdeki eğitimden son görüntüleri ortaya çıktı.

29.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:50
İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı

'nin kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 şehitten biri olan 25 yaşındaki Tolga 'ın askerdeki eğitimden son görüntüleri ortaya çıktı.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Çaycumalı Şehit Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (25) sosyal medya hesabında paylaştığı eğitim görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan ve paylaşım yapılan görüntülerde şehit Yılmaz'ın atış yaparken ve eğitim yaptığı görülürken Şehit Tolga Can Yılmaz'dan geriye sadece bu görüntüler kaldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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