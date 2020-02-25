: İdlib'de muhaliflerin rejim tankını kovaladığı anlar kamerada!

25.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:13

İdlib'de Neyrab Köyü rejim güçleriyle çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolüne geçerken bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

MUHALİFLER, REJİM TANKINI KOVALADI

Gelen görüntülerden birinde Neyrab Köyü'nde muhaliflerin rejim tankını kovaladığı ve geri püskürttüğü anlar da var. Savaş oyununu andıran görüntüler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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