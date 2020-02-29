: TSK, İdlib'de İran destekli 21 teröristi öldürdü

29.02.2020 20:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:54

İran'ın Kum kentindeki Şii dini medreselere ait Hawzahnews sitesinin haberine göre, İdlib'de dün Zeynebiyyun Tugaylarına bağlı 18 ve Fatımiyyun Tugaylarına bağlı 3 militan öldürüldü. Öldürülenler için Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde yarın cenaze töreni düzenleneceği ve Masume Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.

İRAN'LI GRUPLAR SURİYE'DE SAVAŞIYOR

Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor. İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli Şii terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.

REJİMİN 2 GENERALİ VE 1 ALBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası, TSK'nın etkisiz hale getirdiği rejim gücü mensubu sayısı 2100'ü geçti. Etkisiz hale getirilenler arasında 1'i Tümgeneral, 1 Tuğgeneral, 1 Albay'da var.

Milli İstihbarat Teşkilatı ile TSK'nın düzenlediği ortak operasyonda İdlib'de görev yapan 2 rejim generali ve bir albay SİHA ile vuruldu. Etkisiz hale getirilen 3 üst düzey yetkililer isimleri Tuğgeneral Burhan Rahmun, Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati olduğu açıklandı.

Kaynak: AA

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