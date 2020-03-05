İdlib'de hava gerginliği! Türk F-16'lar Rus askeri uçaklarına karşı havalandı

05.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:05

Suriye'nin İdlib kentinde dün Türk ve Rus uçakları arasında hava gerginliği yaşandı. Rus jetleri, Bahar Kalkanı Harekat bölgesine yaklaşınca, Türk F-16'lar teyakkuza geçerek havalandı ve bölgede bir süre uçuş gerçekleştirdi. Rus jetlerinin bölgeyi terk etmesi sonucu gerginlik sonra erdi.

Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi.

F-16-LAR HAREKAT MERKEZİNDEN GELEN KOMUTLA HAVALANDI

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklere yaklaştı. Bu doğrultuda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları, harekat merkezinden verilen komutla Suriye sınırında bir süre boyunca uçuş icra etti. Rus jetlerinin, harekat bölgesinden ayrılması ile havadaki gerginlik sonra erdi.

SİVİL ALANLAR BOMBALANDI

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları gün boyunca İdlib'in doğu ve güney bölgelerini bombaladı.