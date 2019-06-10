İdam edildiği iddia edilen Kuzey Kore liderinin eski sevgilisi böyle görüntülendi

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Kuzey Kore basını 2013 yılında, fabrika işçileri için yazdığı "Excellent Horse-Like Lady" şarkısı ile tanınan Kuzey Kore liderinin eski sevgilisi olan Kuzey Koreli pop star Hyon Song-wol'un, Kim Jong-un tarafından idam edildiği iddia edilmişti.

İDAM EDİLDİ İDDİASI

Kim Jong-un'un, kendisi ile cinsel ilişkiye girerken gizli kamera ile videoya kaydettiği gerekçesiyle, şarkıcı ve kendisine yardım eden 11 arkadaşını atış mangasına öldürttüğü iddia edilmişti.

FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Şarkıcı Hyon'un, geçen hafta ülkede yapılan jimnastik oyunlarının açılışında Kim Jong-un ile yan yana çekilmiş fotoğrafları İngiliz Sunday Times gazetesi tarafından yayınlandı.

BAŞKAN VEKİLLİĞİNE ATANDI

Kuzey Kore devlet medyası, geçen Salı günü şarkıcının resmi olarak Tanıtım ve Enformasyon Dairesi olan Propaganda ve Ajitasyon Dairesi başkan vekilliğine atandığını duyurdu.