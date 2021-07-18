İclal Aydın kızı ve kardeşiyle poz verdi, takipçileri benzerliğe yorumsuz kalamadı: Fotoğrafta 2 İclal görüyorum
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İclal Aydın kızı ve kardeşiyle poz verdi, takipçileri benzerliğe yorumsuz kalamadı: Fotoğrafta 2 İclal görüyorum

Haberler.com - Haberler | Magazin

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, son fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. Aydın'ın, kızı ve kız kardeşiyle olduğu paylaşıma onlarca yorum geldi. Takipçileri özellikle abla-kardeşi birbirine çok benzetti.

Geçtiğimiz senelerde kullandığı ilaçlardan dolayı kilo alan İclal Aydın, sıkı bir diyetin sonunda formuna kavuştu. Kilo verme süreciyle ilgili soru yağmuruna tutulan Aydın, yeni bir yola çıktığını ve sıkı bir diyet programıyla birkaç ayda zayıfladığını söyledi.

KIZINI VE KARDEŞİNİ PAYLAŞTI

Bir süredir ekranlardan uzak kalan İclal Aydın, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. Hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip olan Aydın, son olarak kardeşi ve kızıyla bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

İclal Aydın kızıyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Abla kardeş gibisiniz

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımın altına gelen yorumların birçoğunda birbirlerine olan benzerlikleri, Aydın ve kızının abla-kardeş gibi görünmeleri yer aldı.

İclal Aydın kızı ve kardeşiyle poz verdi, takipçileri benzerliğe yorumsuz kalamadı: Fotoğrafta 2 İclal görüyorum
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Haber Yorumları (1)
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İclal Aydın kızı ve kardeşiyle poz verdi, takipçileri benzerliğe yorumsuz kalamadı: Fotoğrafta 2 İclal görüyorum - Haberler Magazin
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