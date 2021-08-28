İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ 19 yaşına girdi! Güzelliği ile hayran bıraktı
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İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ 19 yaşına girdi! Güzelliği ile hayran bıraktı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Oyuncu İclal Aydın'ın 19 yaşına giren kızı Zeynep Lal Başbuğ, sosyal medyadaki paylaşımları dikkat çekiyor. Güzelliği ile adeta takipçilerini büyüleyen Başbuğ'un takipçileri "Gözlerini adeta annesinden almış" yorumlarında bulundu.

Yazar ve oyuncu İclal Aydın, 2002 yılında Kemal Başbuğ ile hayatlarını birleştirmiş bu evlilikten kızı Zeynep Lal Başbuğ dünyaya gelmişti. Bu sene 19 yaşına giren Başbuğ, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla takipçilerini adeta hayran bıraktı.

ANNESİNİN GÖZLERİYLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Zeynep Lal Başbuğ'un paylaşımları gören takipçileri, "Gözlerini adeta annesinden almış" yorumlarında bulundu.

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ 19 yaşına girdi! Güzelliği ile hayran bıraktı

"ONA İSMİMDEN BİR PARÇA VERDİM"

İclal Aydın geçmişte yaptığı bir röportajda kızının adıyla ilgili "Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim." açıklamasında bulunmuştu.

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ 19 yaşına girdi! Güzelliği ile hayran bıraktı
İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ 19 yaşına girdi! Güzelliği ile hayran bıraktı
İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ 19 yaşına girdi! Güzelliği ile hayran bıraktı
İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ 19 yaşına girdi! Güzelliği ile hayran bıraktı
Emre İliksiz
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İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ 19 yaşına girdi! Güzelliği ile hayran bıraktı - Haberler Magazin
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