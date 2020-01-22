: İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir

22.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:50

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa Valiliği ve Akhisar Belediyesi'nden peş peşe yapılan açıklamalarda, depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Manisa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz yaptığı açıklamada, "Her hangibir can kaybımız yok. Arkadaşlarımız detaylı bilgileri verdiğinde açıklama yapacağız. Şu ana kadar bize itikal eden herhangi kötü bir durum yok. Akhisar'da birkaç evde hasar olduğu bilgisi geldi." dedi.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU'DAN AÇIKLAMA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu katıldığı canlı yayında depremle ilgili konuştu. Dutlulu'nun açıklamaları şöyle:

"Köylerle ilgili sıkıntılı haberler geldi. Vatandaşlarımız panikleyip sokaklara çıktı. Şu anlık yıkılan bir binamız yok. Akhisar'a yakın bir köyde bir bina yıkıldı. Belediye ekiplerimizi gönderdik. Onun dışında kötü bir haber gelmedi.

MUSALAR MUHTARI: KORKULAN BİR ŞEY OLMADI

Akhisar Musalar Mahallesi Muhtarı Nurettin Yıldız ise şunları ifade etti:

"Köyde her şey normal. Bir hayvan barınağı ile bir evin duvarı yıkılmış durumda. Bir evin ise tavanı çöktü. Vatandaş panik halinde. Yerden kuvvetli geldi ardından diğer 2'si hafif geçti. 3-4 dakika arayla geldi. İlk gelen çok korkunçtu. "Köyü bitirdi" dedim. Allahtan korkulan bir şey olmadı."

AFAD'DAN İLK YORUM

AFAD'ın Twitter hesabından Manisa'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR

Valilik'ten yapılan açıklamada "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun" denildi.

Haber Videosu