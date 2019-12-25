: İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok

25.12.2019 00:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:08

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'de onlarca ayrı noktada başlayan ve 2 gündür bir çok bölgede devam eden orman yangınlarını terör örgütü PKK'nın çıkardığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

"TERÖR VE SABOTAJ BULGUSUNA RASTLANMADI"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü tarafından Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ilgili kurumlar, Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir.

"GEREKLİ BİLGİLENDİRMELER RESMİ KANALLARLA YAPILACAK"

Bu konuda herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmi kanallar tarafından kamuoyuna yapılmakta olup bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir " denildi.

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının ardından, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 mahallede ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde farklı noktalardaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

61 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 ayrı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının 61'i kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Kaynak: İHA

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