İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi
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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge gönderdi. Genelgede, "Hayvanların yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama ve su bırakılacak" denildi.

05.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:30
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge daha gönderdi.

'Sokak Hayvanları' konulu genelgede,valiliklerden; başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesive vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması istendi.

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelgede, Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alındığı belirtildi.

Sosyal izolasyonu büyük oranda tesis eden bu tedbirlerle insanların toplu olarak bulundukları alanlar kontrol altına alındığı, bu amaçla lokanta, restoran, kafeterya gibi yiyecek içecek servisi yapılan yerlerde de geçici olarak kısıtlamalara gidildiği ifade edildi.

SOKAK HAYVANLARININ AÇ KALMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI İSTENDİ

Öte yandan koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edildi.

Genelgede, vali/ kaymakamlılar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

İHTİYAÇ DUYULAN ALANLAR DEZENFEKTE EDİLECEK

Buna göre, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilecek, vatandaşların da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılacak.

Bakanlık, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesi istedi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İçişleri Bakanlığından yeni genelge! Sokak hayvanları unutulmadı

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