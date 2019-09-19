Bakan Soylu: Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aştı

19.09.2019 10:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi | Uluslararası Güvenlik Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Soylu, yaptığı konuşmada Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısını açıkladı.

SURİYELİ SAYISI 3,5 MİLYONU AŞTI

Süleyman Soylu, "Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aşmıştır. Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.

YAKALANAN KAÇAK GÖÇMEN SAYISI 237 BİNİ GEÇTİ

Kongrede yakalanan kaçak göçmenlerle de ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız şimdiden 237 bini aşmış durumdadır" dedi.

PKK İLE MÜCADELE

Konuşmasında PKK ile mücadelenin önemine de vurgu yapan Bakan Soylu, "PKK'ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK'ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513'tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733'tür" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA