: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnundan kan geldi

13.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İdlib Yardım Kampanyası basın tanıtım toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında rahatsızlandı. Bakan Soylu'nun burnundan kan gelmesi üzerine yayın kesildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre geçtiğimiz gün Kastamonu'da aşırı soğuğa maruz kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun burnu kanadı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Konuşmasında Esed rejimi tarafından bombalanan İdlib'e yardım çağrısında bulunan Soylu, "Yardım etmenin tam zamanıdır. Burada elimizi uzatmanın tam zamanıdır. Yerinde yardım etmenin tam zamanıdır" dediği anda burnundan kan geldi.

Bakan Soylu'nun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, rutin programına devam edeceği öğrenildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN KONUŞMASINA DEVAM ETTİ

Bakan Soylu, tedavisinin ardından İdlib Yardım Kampanyası basın tanıtım toplantısındaki konuşmasına devam etti. Soylu, "21. yüzyıl insanlık için vicdansız bir yüzyıl oldu" dedi.

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