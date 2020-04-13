Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından vazgeçmesinin gerekçesini "Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi. Milletimizin iyi niyetten şüphesi olmaması beni çok etkiledi" şeklinde açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 şehirdeki sokağa çıkma yasağının geç saatte duyurulması sonrası yaşanan karmaşadan kendisini sorumlu tutarak dün gece istifa kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İletişim Başkanlığı da Soylu'nun görevine devam edeceğini duyurdu. Bu noktada gözler Soylu'ya çevrildi ve Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla göreve devam edeceğini söyledi.

Bu veriler ışığında Soylu'nun göreve devam etme kararında hangi unsurların etkili olduğu merak konusu oldu. Konuyla ilgili merak edilenlere yanıt veren Soylu, "Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi. Milletimizin iyi niyetten şüphesi olmaması beni çok etkiledi. Devlet Bahçeli'nin sorumluluğa çağıran mesajı çok önemliydi" dedi.

İSTİFA KARARINI NEDEN ALMIŞTI?

İstifa kararını neden aldığıyla da ilgili konuşan Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane sorumsuzluk olurdu" dedi. Soylu ayrıca, kendisine destek mesajları veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de teşekkür etmek için arayacağını söyledi.