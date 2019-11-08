Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek

08.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:30

DEAŞ'a katılan Avrupalı teröristlerin ülkelerini iadesi birçok ülkede tartışma konusu olmuşken İçişleri Bakanı Soylu, DEAŞ'lılarla ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Soylu, DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesine pazartesi gününden itibaren başlanacağını söyledi.

AVRUPA'DA DEAŞ'LI TERÖRİST ENDİŞESİ

Avrupa'da birçok ülke Avrupalı olup da terör örgütü DEAŞ'a katılan teröristlerin iade edilmesine tepki göstermişti. Tutuklu olarak Suriye'de teröristlerin kalmasını isteyen Avrupa ülkeleri, DEAŞ'lılar için endişeye kapıldı. Ankara'daki bir açılış töreninde konuşan Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz" dedi.

"KARAYILAN'I ÖLÜ YILAN YAPACAĞIZ"

Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesine de değinen Soylu, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" diye konuştu.

BAKAN AKAR: ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ

Milli Savunma BakanıHulusi Akar, Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristlerle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biz DEAŞ ile mücadelede bütün çabamızı sarf edeceğiz. Bütün araçlarımızı bu yönde kullanacağız. DEAŞ'a karşı mücadele göstereceğiz ve sadece Suriye'nin kuzeyi değil DEAŞ'ın var olduğu diğer bölgelerde de savaşacağız, aynı zamanda Avrupa ile işbirliği içerisindeyiz. Avrupa'dan gelen DEAŞ üyelerini ülkelerine göndereceğiz."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Suriye'de tutuklu DEAŞ'lıların akıbetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "DEAŞ'lılara ne yapılacaksa onu yapacağız, DEAŞ bölgede varlık gösteremeyecektir, bu güvenceyi vermek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA