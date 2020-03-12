İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada İstanbul Maltepe'de seyir halindeki hatlı minibüse yaklaşan bir otomobilin içindeki şahıslar, minibüsün içini silahla tarayarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken saldırının kamera görüntüleri olaydan günler sonra ortaya çıktı.

Maltepe'de seyir halinde olan içi yolcu dolu hatlı minibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Minibüse art arda ateş açan şahıslar hızla kaçarken, minibüstekiler büyük panik yaşadı. O dehşet anları minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda kamera kaydı ortaya çıktı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil yolda seyir halinde içi yolcu dolu hatlı minibüsün yanına yaklaştı. İddiaya göre otomobilde bulunan şahıslar, minibüse doğru art arda silahla ateş etti. Bir kurşunun isabet ettiği minibüsteki şoför ve yolcular büyük panik yaşarken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Minibüstekiler ise olayın şokunu atlattıktan sonra yaralanan birisinin olup olmadığını öğrenmek için birbirlerini kontrol etti. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı. Çevredeki vatandaşlar da silah seslerini duyduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Maltepe'deki dehşet anlarının kamera kaydına olaydan günler sonra ulaşıldı. Söz konusu görüntülerde içi yolcu dolu minibüsün silahla tarandığı anlar minibüs içi kameralara yansıdı. Görüntülerde minibüsün yanına yaklaşan otomobildekiler silahla ateş ediyor ardından kaçıyor.

Kaynak: İHA