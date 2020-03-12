İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
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Maltepe, 3. Sayfa

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada

İstanbul Maltepe'de seyir halindeki hatlı minibüse yaklaşan bir otomobilin içindeki şahıslar, minibüsün içini silahla tarayarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken saldırının kamera görüntüleri olaydan günler sonra ortaya çıktı.

12.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada

Maltepe'de seyir halinde olan içi yolcu dolu hatlı minibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Minibüse art arda ateş açan şahıslar hızla kaçarken, minibüstekiler büyük panik yaşadı. O dehşet anları minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda kamera kaydı ortaya çıktı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil yolda seyir halinde içi yolcu dolu hatlı minibüsün yanına yaklaştı. İddiaya göre otomobilde bulunan şahıslar, minibüse doğru art arda silahla ateş etti. Bir kurşunun isabet ettiği minibüsteki şoför ve yolcular büyük panik yaşarken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Minibüstekiler ise olayın şokunu atlattıktan sonra yaralanan birisinin olup olmadığını öğrenmek için birbirlerini kontrol etti. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı. Çevredeki vatandaşlar da silah seslerini duyduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Maltepe'deki dehşet anlarının kamera kaydına olaydan günler sonra ulaşıldı. Söz konusu görüntülerde içi yolcu dolu minibüsün silahla tarandığı anlar minibüs içi kameralara yansıdı. Görüntülerde minibüsün yanına yaklaşan otomobildekiler silahla ateş ediyor ardından kaçıyor.

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar

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Haber Yorumları (17)
500
METİN: İstanbulda zaten İstanbullu kalmadıki ne kadar mal keko embesil varsa burda tarlasını bağını bahçesini satan ipini koparan burda
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TIRNAKÇI SAADET TEYZENİZ: Şoför iyi kurtardı saniye ile , ayakta duran kulaklıklı yolcuyuda allah korudu tam kafaya çakılma pozisyonundaydı
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BEYİN BEDAVA: türkiyenin gerçekleri bunlar yapacak bir şey yok
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TIRNAKÇI SAADET TEYZENİZ: İnecekken inmeyen meraklı gözlüklü dayı :)
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RAZOR: MİNÜBÜSCÜLER BİRGÜN ÖNE ARAÇ KIRMADAN KATLEDİLİR ZATEN
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ZÜHTÜ: O minibüsçü hasımın dahi düşmanın bile olsa suçu günahı yok bayan ve çocukların olduğu araca saldırılmaz insanlık ayıbı ve kalleşlik ömür boyu müebbet verilsin
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CODELOVER: minibüse taksiye binmeyin mümkün olduğunca. içlerinde normal adam yok.
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BEYİN BEDAVA: ülkede normal insan yok ki :)
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CODELOVER:''E: Dünyada bi normal sensin
8 3 Yayından Kaldır
CHEAP: ucuz yırtmış yolcular
Cevap Yaz 1 14 Yayından Kaldır
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