İbrahim Tatlıses'ten Genç Şarkıcı Adnan Orhan'a Tam Destek

Genç şarkıcı Adnan Orhan, ilk albümü 'Senin Adın Aşk'ı BYM Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

"ALBÜMDEKİ HER ŞARKI İÇİN ÖZENLE HAZIRLANDIK"

Adnan Orhan, albümünün ilk klibini Yıldız Tilbe'nin 'Emi' şarkısına çekti. İlk kez bir erkek tarafından seslendirilen 'Emi'nin klibi Kemal Başbuğ yönetmenliğinde İstanbul'un Karaköy, Haliç, Galata, Nişantaşı gibi farklı semtlerinde iki günde çekildi.Orhan; "Albümdeki her şarkı için özenle hazırlandık. Ama büyük bir Yıldız Tilbe hayranı olarak çıkış şarkısı olarak 'Emi' yi seçtim." dedi.

O SES'TEKİ PERFORMANSIYLA SES GETİRMİŞTİ

Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan yetenekli şarkıcı, 2008 yılında katıldığı Popstar Alaturka ve 2015 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmalarındaki performansıyla isminden sıkça söz ettirmişti.

İBRAHİM TATLISES'TEN TAM DESTEK

İbrahim Tatlıses, genç şarkıcıya destek verdi. Albümdeki şarkıları dinleyen Tatlıses, genç şarkıcıya tam not verdi.