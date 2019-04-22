İbrahim Tatlıses'ten Genç Şarkıcı Adnan Orhan'a Tam Destek
Daha önce katıldığı Popstar Alaturka ve O Ses Türkiye yarışmalarındaki performansıyla adından söz ettiren Adnan Orhan, yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Genç şarkıcıya İbrahim Tatlıses'ten de destek geldi.
Genç şarkıcı Adnan Orhan, ilk albümü 'Senin Adın Aşk'ı BYM Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.
"ALBÜMDEKİ HER ŞARKI İÇİN ÖZENLE HAZIRLANDIK"
Adnan Orhan, albümünün ilk klibini Yıldız Tilbe'nin 'Emi' şarkısına çekti. İlk kez bir erkek tarafından seslendirilen 'Emi'nin klibi Kemal Başbuğ yönetmenliğinde İstanbul'un Karaköy, Haliç, Galata, Nişantaşı gibi farklı semtlerinde iki günde çekildi.Orhan; "Albümdeki her şarkı için özenle hazırlandık. Ama büyük bir Yıldız Tilbe hayranı olarak çıkış şarkısı olarak 'Emi' yi seçtim." dedi.
O SES'TEKİ PERFORMANSIYLA SES GETİRMİŞTİ
Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan yetenekli şarkıcı, 2008 yılında katıldığı Popstar Alaturka ve 2015 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmalarındaki performansıyla isminden sıkça söz ettirmişti.
İBRAHİM TATLISES'TEN TAM DESTEK
İbrahim Tatlıses, genç şarkıcıya destek verdi. Albümdeki şarkıları dinleyen Tatlıses, genç şarkıcıya tam not verdi.
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megri megriiiiiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ibo birazda ahiret işleriyle uğraş,,yoksa öbür tarafa bomboş gideceksin.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bu adam neye el atsa elinde kalıyor...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Biraz da Azrail sevsin Ibo seniCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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ne güzel, sanırım günün haberiCevap Yaz Yayından Kaldır