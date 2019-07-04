İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan evlilik açıklaması: Korkuyorum

Son dönemin parlayan isimleri arasında olan Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile evlenmek istediğini fakat evlilik için henüz erken olduğunu ifade etti.

YENİ ALBÜM SONBAHAR'DA GELİYOR

Bir AVM'de alışveriş yaptığı sırada görüntülenen Dilan Çıtak, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başarılı şarkıcı, yen, albüm çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "Aslında yaz başı çıkaracaktık ama aksilikler oldu, yazı kaçırdık. Şimdi aksilikleri giderdik ve üstüne koyarak sonbahar da çıkarmaya karar verdik" dedi.

"ÇOCUK DÜŞÜNÜRSEK EVLENİRİZ''

Çıtak, yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Levent Dörter ile ne zaman nikah masasına oturmayı planladığı sorusuna, "Aslında ilk zamanlar evlenmek için sabırsızlanıyordum, heyecanlıydım. Ama şimdi evlilik olayına biraz daha temkinli bakıyorum" şeklinde yanıt verdi. İlişkilerinde bir sorun olmadığını ve mutlu olduklarını belirten şarkıcı, "Sanat camiasındaki evlilikler, boşanmalar, iki arada kalan çocuklar bunlar beni korkutuyor. Onun için evliliğe biraz daha zaman var. Biz ancak bir gün çocuk düşünürsek evleniriz, şuan da çocuk için çok genciz bence" ifadelerini kullandı.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Berklee Müzik Akademisi'nde eğitim aldı, Amerika'da uzun süre kaldı. Dilan Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başlasa da eğitimine piyano ve keman ile devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Ayrıca Pera Tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

SOUL SENSATION BAND'İN SOLİSTLİĞİNİ YAPIYOR

Dilan Çıtak, 2011 yılında dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan koro ile konserler verdi. Amerikalı bir hocasıyla vokal çalışmaları yaptı. Türkiye'ye dönerek İTÜ İngilizce Müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam ediyor. Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Soul Sensatıon Band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer alıyor.