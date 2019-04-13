İbrahim Kutluay, Sevgilisi İle İlk Kez Görüntü Verdi
İhanetten dolayı 14 yıllık eşi Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay, sevgilisi ile ilk kez objektiflere takıldı.
Demet Şener'le olan 14 yıllık evliliğini Edvina Sponza için bitiren eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, görüntü vermemek için köşe bucak kaçtığı sevgilisi ile ilk kez objektiflere takıldı.
MEKANDAN BİRLİKTE ÇIKTILAR
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; bir arkadaşlarıyla birlikte buluşan çift, yaklaşık 2 saat mekanda kaldı. Çıkışta İbrahim Kutluay'ın arabasıyla birlikte ayrılan çift, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu.
EVLENECEKLERİ SÖYLENİYOR
Basın mensuplarına yakalanmak istemeyen eski basketbolcu İbrahim Kutluay, gaza basarak hızla uzaklaşmaya çalıştı. Sosyetik sevgilisi Edvina Sponza'yla evleneceği söylenen İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'yıBebek'teki evine bıraktı.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Edvina Sponza, muhabirlerin İbrahim Kutluay ile ilişkisi hakkındaki sorularına sessiz kalarak hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.