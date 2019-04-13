İbrahim Kutluay, Sevgilisi İle İlk Kez Görüntü Verdi

Demet Şener'le olan 14 yıllık evliliğini Edvina Sponza için bitiren eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, görüntü vermemek için köşe bucak kaçtığı sevgilisi ile ilk kez objektiflere takıldı.

MEKANDAN BİRLİKTE ÇIKTILAR

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; bir arkadaşlarıyla birlikte buluşan çift, yaklaşık 2 saat mekanda kaldı. Çıkışta İbrahim Kutluay'ın arabasıyla birlikte ayrılan çift, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu.

EVLENECEKLERİ SÖYLENİYOR

Basın mensuplarına yakalanmak istemeyen eski basketbolcu İbrahim Kutluay, gaza basarak hızla uzaklaşmaya çalıştı. Sosyetik sevgilisi Edvina Sponza'yla evleneceği söylenen İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'yıBebek'teki evine bıraktı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Edvina Sponza, muhabirlerin İbrahim Kutluay ile ilişkisi hakkındaki sorularına sessiz kalarak hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.