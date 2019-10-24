İbrahim Kalın'dan "Suriye rejimi ile bir görüşme olur mu?" sorusuna yanıt: Böyle bir planımız yok

24.10.2019 20:37

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ve ABD ile Suriye konusunda varılan anlaşmalara değinen Kalın, "Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık. Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık. Çabalarımızı yoğunlaştıracağız. YPG'liler bölgeden çekilmeye başladı. 8 günde büyük bir netice alındı. Hem sahada hem de masada etkili olduk. Terör devleti riski büyük darbe aldı. YPG bölgede savaş suçu işlemişti. YPG diye bir örgüt kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞME KABUL EDİLEMEZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Teröristlerle görüşme kabul edilemez. Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden ülke Türkiye'dir." dedi.

"YPG'LİLER DEAŞ'I ŞANTAJ OLARAK KULLANIYOR"

DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin kararlılığını hiçbir ülkenin tartışamayacağını belirten Kalın, "DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı? YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor. YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

İDLİB'DE SON DURUM

İdlib'de hala hassas bir süreç var. 2.5 milyon insanı koruyoruz.Rejim bölgeye girse mülteci akını olurdu.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE 29 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Ortak devriye 29 Ekim'de başlayacak. YPG'yi bölgeden çıkarma sorumluluğu Rusya'da. Rusya YPG'yi 30 KM'den çıkaracak. Sınırımız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek. Gözlem noktaları için planlama yok.

REJİM İLE BİR GÖRÜŞME OLUR MU?

Şu anda böyle bir planımız yok. Suriye'de bu kadar insan boşuna ölmedi. Sınır illerinde görüşmek gerekli. Görüşme mültecilerin olduğu bir şehirde olmalı.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Kalın, "Ziyaret için planlar yapılıyor. 13 Kasım'da görüşme planlanıyor." dedi.