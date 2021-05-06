İbrahim Eren kimdir? İbrahim Eren kaç yaşındadır?

TRT'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan İbrahim Eren adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Bilal Erdoğan'ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan İbrahim Eren'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, İbrahim Eren kimdir? İbrahim Eren kaç yaşındadır? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan İbrahim Eren adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Bilal Erdoğan'ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan İbrahim Eren'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, İbrahim Eren kimdir? İbrahim Eren kaç yaşındadır? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM EREN KİMDİR?

İbrahim Eren, 26 Mayıs 1980 yılında İstanbul'da doğan Türk bürokrattır. Şu an TRT'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan İbrahim Eren, kariyerine kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başlamıştır. Medya prodüksiyon sektöründe reklamlar, animasyonlar, ulusal ve uluslararası belgeseller ve tanıtım filmleri olmak üzere çok sayıda programın yapımcılığını üstlenmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eğitim Hayatı

Boğaziçi Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Londra'daki Westminster Üniversitesi'nden medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Kariyeri

2008 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV'de göreve başlayan İbrahim Eren,2013 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2017 yılında ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanmıştır. Bu atamayla ilgili en çok konuşulan konu ise; Bilal Erdoğan'ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olmasıdır. TRT'ye atanması ile beraber Diriliş, Payitaht: Abdülhamid, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Seddülbahir 32 Saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi hükümet destekli projelere imza atan Eren, Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World'ün kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Öte yandan yedi sene aradan sonra TRT 2'yi tekrar yayın hayatına kazandırmıştır. Ayrıca göreve gelmesiyle beraber TRT faaliyet raporu yayınlamamaya başlamıştır.

İbrahim Eren, Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union - EBU) yönetim kurulu üyeliği ve Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Başkanlığının yanı sıra Türksat yönetim kurulu üyeliğine de atanmıştır.

İBRAHİM EREN KAÇ YAŞINDADIR?

İbrahim Eren 1980 doğumlu olup 41 yaşındadır.