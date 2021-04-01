İbrahim Eren kimdir? İbrahim Eren biyografisi!

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan İbrahim Eren, kariyerine kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başlamıştır. Medya prodüksiyon sektöründe reklamlar, animasyonlar, ulusal ve uluslararası belgeseller ve tanıtım filmleri olmak üzere çok sayıda programın yapımcılığını üstlenmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır. İbrahim Eren kimdir? İbrahim Eren kaç yaşında, nereli? İbrahim Eren mesleği nedir? İbrahim Eren hayatı ve biyografisi nedir?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan İbrahim Eren, kariyerine kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başlamıştır. Medya prodüksiyon sektöründe reklamlar, animasyonlar, ulusal ve uluslararası belgeseller ve tanıtım filmleri olmak üzere çok sayıda programın yapımcılığını üstlenmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.İbrahim Eren kimdir? İbrahim Eren kaç yaşında, nereli? İbrahim Eren mesleği nedir? İbrahim Eren hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İBRAHİM EREN KİMDİR?

İbrahim Eren (d. 26 Mayıs 1980, İstanbul), Türk bürokrat. Şu an TRT'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

HAYATI

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan İbrahim Eren, kariyerine kültür sanat alanında çeşitli firmalarda görev alarak başlamıştır. Medya prodüksiyon sektöründe reklamlar, animasyonlar, ulusal ve uluslararası belgeseller ve tanıtım filmleri olmak üzere çok sayıda programın yapımcılığını üstlenmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

EĞİTİM HAYATI

Boğaziçi Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Londra'daki Westminster Üniversitesi'nden medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

KARİYERİ

2008 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV'de göreve başlayan İbrahim Eren,2013 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2017 yılında ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanmıştır. Bu atamayla ilgili en çok konuşulan konu ise; Bilal Erdoğan'ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olmasıdır. TRT'ye atanması ile beraber Diriliş, Payitaht: Abdülhamid, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Seddülbahir 32 Saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi hükümet destekli projelere imza atan Eren, Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World'ün kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Öte yandan yedi sene aradan sonra TRT 2'yi tekrar yayın hayatına kazandırmıştır. Ayrıca göreve gelmesiyle beraber TRT faaliyet raporu yayınlamamaya başlamıştır.

İbrahim Eren, Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union - EBU) yönetim kurulu üyeliği ve Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Başkanlığının yanı sıra Türksat yönetim kurulu üyeliğine de atanmıştır.