İbo Show ne zaman? İbo Show saat kaçta? İbo Show hangi kanalda?

9 yıl aradan sonra ekranlara gelen oldukça fazla ilgi gören İbo Show ne zaman? İbo Show saat kaçta? İbo Show hangi kanalda? İbo Show izle! 3 Nisan İbo Show!

Star TV ekranlarında yayınlanan, İbrahim Tatlıses'in sunumu ile ekrana gelen İbo Show bu haftaki konukları kimler? 3 Nisan İbo Show konukları kimler? İbo Show'da bu hafta kim var? Defne Samyeli, Işın Karaca!

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Işın Karaca,

Altay,

Defne Samyeli,

Buray,

İBO SHOW NE ZAMAN?

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da..