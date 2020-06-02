İbibik kuşu tedavi altına alındı Iğdır'da, duyarlı bir vatandaş tarafından yorgun halde bulunan ibibik kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır'da, duyarlı bir vatandaş tarafından yorgun halde bulunan ibibik kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez Özgür Mahallesinde yorgun halde ibibik kuşunu gören duyarlı bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerce teslim alınan ibibik kuşu tedavi altına alındı. İbibik kuşu bir süre ekiplerce misafir edildikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA