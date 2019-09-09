İBB'de gergin oturum! "Yuh" sesleri üzerine İmamoğlu devreye girdi
İBB Meclisi'nin Eylül ayı oturumları başladı. Gergin geçen oturumda Canan Kaftancığlu'na verilen hapis cezasını doğru bulmadığını ifade eden İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın yuhalanması üzerine Ekrem İmamoğlu devreye girdi.
09.09.2019 11:26
Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Gergin geçen oturumda İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın AK Parti grubu tarafından yuhalanması üzerine İmamoğlu devreye girdi.