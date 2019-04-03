İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki seçim yarışı, henüz noktalanmadı. YSK tarafından alınan kararla, bazı ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

İBB BİNASINDA İMAMOĞLU PANKARTI

Süreç devam ederken İBB'deki CHP'li meclis üyeleri harekete geçti. Ekrem İmamoğlu için hazırlanan pankartı İBB binasına asan meclis üyeleri, fotoğraf da çektirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Tepkilere neden olan olayın fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.

İşte tartışma yaratan o fotoğraf;