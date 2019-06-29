İBB Başkanı İmamoğlu: Bu şehri akıl ve bilimle yöneteceğiz

İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Ekrem İmamoğlu, MEF Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Törenden fotoğrafları twitter hesabından paylaşan İmamoğlu,"Bu şehri akıl ve bilimle yöneteceğiz" dedi.

İmamoğlu, "Gençler hayallerini hayata geçirirken ve üretirken yanlarında hep bizi görecekler ; üniversiteler de en büyük paydaşımız olacak" ifadelerini kullandı.