İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'deki çöp sorunu sonrası sosyal medyada gündem oldu

02.11.2019 11:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu günden bu yana tartışmaların odak noktası olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan çöp toplanma problemi sonrası İmamoğlu'ndan beklentim etiketiyle paylaşılan mesajlarda İmamoğlu'nu eleştirenler kadar sahip çıkanlar da var.

VATANDAŞLAR BEKLENTİLERİNİ SIRALADI

Bu başlık altında mesajlarını gönderen vatandaşlar, İmamoğlu'ndan beklentilerini sıraladı. Kimi vatandaşlar Maltepe'de yaşanan çöp toplanma sorunu üzerine İBB Başkanı'nı eleştirirken kimi vatandaşlar da İstanbul halkının haklarına sahip çıktığı görüşünde birleşti.

MALTEPE'DEKİ ÇÖP SORUNU

İstanbul Maltepe ilçesinde işçilerle yaşanan sorunun akabinde çöp sorunu oluşmasını eleştiren vatandaşlar, İmamoğlu'na "#imamoğlundanbeklentim maltepe belediyesi'nin çöpçüleri'nin maaşını verip greve bir son verdirmesi.." diyerek tepki gösteriyor.

SAHİP ÇIKANLAR DA OLDU

İmamoğlu'nun eleştirilerle gündeme gelmesinin ardından sevenleri sahip çıktı. İmamoğlu'nun yönetiminden memnun olduğunu dile getirenler de oldu.