"Huzur Partisi'nin patentini aldım" diyen iş insanının başvurusu reddedilmiş

Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen "Huzur Partisi"nin isim hakkını aldığını açıklayan iş insanı Şükrü Derici'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvurunun açıklamasından 6 gün önce reddedildiği ortaya çıktı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmaları sürüyor. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin kayıplar yaşamasının ardından parti kurma çalışmaları hız kazanmıştı. Gül ve Babacan'ın kuracağı partinin adının "Huzur Partisi" olacağı ileri sürülmüştü. Partinin adının "Huzur Partisi" olacağının iddia edilmesinin ardından işadamı Şükrü Derici 18 Nisan'da hamle yaparak "Huzur Partisi"nin patenti için başvuruda bulundu.

"AK PARTİ'NİN PARÇALANMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Derici 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkenin bekası için istikrarın şart olduğunu dile getirerek, "AK Parti hükümetinin yoluna durmaksızın devam etmesi için Huzur Partisi adı altında tüm hakları alarak Türkiye'nin istikrarı adına böyle bir yola başvurdum. Türkiye devletinin yeni bir partiye, Huzur Partisi'ne değil istikrara ihtiyacı var huzura ihtiyacı var. Babacan partiyi terk etmemeli" açıklamasını yapmıştı.

BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Ancak Derici, AK Parti'nin bölünmesine karşı olduğunu söylediği tarihte Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuruyla ilgili kararını çoktan vermişti. Kurum 22 Temmuz'da verdiği kararda, Şükrü Derici'nin yaptığı başvuruyu reddetmişti.

Buna rağmen Şükrü Derici, basın mensuplarına "Huzur Partisi"nin isim hakkını aldığını bu karardan 6 gün sonra dile getirmişti.