Hüseyin İnan kimdir?

Hüseyin İnan kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında. Deniz Gezmiş ile idam edilen isimlerden biri olan Hüseyin İnan hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

6 Mayıs 1972'de tutuklu bulundukları cezaevinde idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Hüseyin İnan kimdir?

HÜSEYİN İNAN KİMDİR?

Hüseyin İnan 1949 tarihinde Bozhüyük'te dünyaya geldi. 6 Mayıs 1972'de Ulucanlar, Altındağ'da hayatını kaybetti.

Hüseyin İnan, 1949'da Sivas Gürün ilçesine bağlı Bozhöyük köyünde doğdu. İlk ve orta okulu Sarız'da, liseyi Kayseri'de okudu.

1966'da ODTÜ İdari Bilimler Bölümü'ne kayıt oldu. Sosyalist Fikir Kulübü (SFK) ve bu derneğin bağlı olduğu Dev-Genç'e üye oldu. Aynı dönemde, TİP'e de üye oldu. Pek çok ildeki anti-emperyalist eylemlere aktif rol aldı.

Ankara'da, özellikle ODTÜ öğrencisi olan ve önderliğini Sinan Cemgil ile birlikte Hüseyin İnan'ın yaptığı grup, Türk sosyalizm tarihinin ilk silahlı örgütü olan THKO'nun çekirdek kadrosunu oluşturdu. Aynı yıl İdari Bilimler Fakültesi'nden çıkartılan Hüseyin İnan, sonrasında Sinan Cemgil, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'la birlikte paylaşacağı, ODTÜ Birinci Yurt'ta 201-202 numaralı odada kalmaya devam etti. İsrail'e karşı yapılan kimi eylem ve karakol baskınlarında görev aldı.

Şubat 1970'te Türkiye'ye geri döndüğünde, Diyarbakır-Gaziantep yolunda bir otobüste yakalandı. Diyarbakır'da devam eden yargılama sonunda, Ekim 1970'te tahliye oldu.

Hüseyin İnan serbest kalmasını takiben yeniden Ankara'ya döndüğünde kafasındaki kır gerillası fikri iyice berraklaşır. Benzeri düşünceler taşıyan ve aynı eylem çizgisini benimseyen, başlarında Deniz Gezmiş'in yer aldığı İstanbul grubuyla bir araya gelerek yeni bir grup kurma kararı alırlar. Bu karar üzerine Deniz Gezmiş, son kez ayrıldığı İstanbul'dan, Ankara'ya gelir. Ardından yeniden tutuklanır.

Yapılan yargılama sonucunda, eski haliyle Türkiye Cumhuriyeti "teşkilatı esasiye kanunun tamamını veya bir kısmını" ortadan kaldırma suçuna idam cezası öngören Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi uyarınca suçlu bulundular. 27 Mayıs 1960'da askeri darbeyle yönetime el koyulmasından bir yıl sonra eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilmesine gönderme yapılarak; idam kararı "3'e 3" bağırışları arasında TBMM tarafından da onaylandı. Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından yargılanan 68 kuşağının önde gelen isimleri 6 Mayıs 1972'de tutuklu bulundukları cezaevinde idam edildi.