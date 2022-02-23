Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu

ORHANELİ, BURSA (İHA) - Bursa'da yağış sebebiyle kontrolden çıkan otomobil taklalar attıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, kazayı sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak taklalar attıktan sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilden hafif sıyrıklarla çıkan sürücü yol kenarında yardım bekledi. Kaza esnasında olay yerinden geçen bir kamyon sürücüsü önce yaralı sürücüye yardım etti. Kamyonun kasasında iş makinesi bulunan sürücü, iş makinesi yardımıyla hurdaya dönen otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye sevk edilirken, jandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA