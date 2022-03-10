Belediye başkanının dikkati sayesinde hırsızlık yapan 3 personel kıskıvrak yakalandı

Çivril –Dinar karayolu üzerinde bulunan Çivril Belediyesine ait şantiye ve kum ocağında meydana gelen olayda ilçe genelinden belediye ekipleri tarafından toplanan eski demir ve metal malzemelerin biriktirildiği hurdalıktaki eşyaların azaldığını öğrenen Belediye Başkanı Niyazi Vural, hemen harekete geçti.

5-6 AYLIK TAKİP SONUCU YAKALANDILAR

Konuyu güvenlik güçlerine ihbar eden Başkan Vural, şantiye etrafındaki güvenlik kamerası önlemlerini de artırdı. Yaklaşık 5-6 aydır devam eden takip sonucu, hurdalıktan hırsızlık yapan şüphelilerin belediyenin demir atölyesinde çalışan Bilal K., Ahmet K. ve Ercan G. Olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Uzun süredir devam eden takip ve gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğlen saatlerinde düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Sorgularının ardından Çivril Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HURDACILARA SATMIŞLAR

Çalıştıkları belediyeye ait tesisten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Bilal K., Ahmet K. ve Ercan G'nin çaldıkları malzemeleri Uşak, Dinar ve Çivril'deki hurdacılara sattıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında hurdacılara da çalıntı mal almaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa