Belediye başkanının dikkati sayesinde hırsızlık yapan 3 personel kıskıvrak yakalandı - Haberler

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Belediye başkanının dikkati sayesinde hırsızlık yapan 3 personel kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Belediye başkanının dikkati sayesinde hırsızlık yapan 3 personel kıskıvrak yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde belediyeye ait şantiyedeki hurdaların eksildiğini fark eden Başkan Niyazi Vural, aylar süren takip sonucu hırsızlık yapan 3 personeli yakalatarak adalete teslim etti.

Çivril –Dinar karayolu üzerinde bulunan Çivril Belediyesine ait şantiye ve kum ocağında meydana gelen olayda ilçe genelinden belediye ekipleri tarafından toplanan eski demir ve metal malzemelerin biriktirildiği hurdalıktaki eşyaların azaldığını öğrenen Belediye Başkanı Niyazi Vural, hemen harekete geçti.

Konuyu güvenlik güçlerine ihbar eden Başkan Vural, şantiye etrafındaki güvenlik kamerası önlemlerini de artırdı. Yaklaşık 5-6 aydır devam eden takip sonucu, hurdalıktan hırsızlık yapan şüphelilerin belediyenin demir atölyesinde çalışan Bilal K., Ahmet K. ve Ercan G. Olduğu tespit edildi.

Uzun süredir devam eden takip ve gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğlen saatlerinde düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Sorgularının ardından Çivril Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıştıkları belediyeye ait tesisten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Bilal K., Ahmet K. ve Ercan G'nin çaldıkları malzemeleri Uşak, Dinar ve Çivril'deki hurdacılara sattıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında hurdacılara da çalıntı mal almaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niyazi Vural, Hisarcık, Denizli, Çivril, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (2)

Salih OĞUZ:

YORUM YAZABLARA SORUM. BEKLENTİNİZ NE? İ. Melih GÖKÇEKİ'in oğlu, O. GÖKÇEKİ'in kanalında, sunucularının SİSİ ve Bahar CANDAB olduğu bir yayında nasıl bir seviye bekliyorsunuz. Kanal ve ekip itibari ile, BEKLENTİLERİNİZİ KIT TUTUN.

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sadece kadir:

Ya aç gözlülük işte.. ne güzel belediye işe girmişsin iyi veya kötü bir işin olmuş, ama sen gidip ekmek yediğin yere ihanet edip hırsızlık yapıyorsun, niye 2 kuruş daha fazla olsun diye. illa hırsızlık mı yapacaksın. git simit sat başka ek iş yap illa harama yöneliyorsunuz,

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