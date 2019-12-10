: Hülya Avşar, tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Teyze ile maça çıktı

10.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:44

Tenis sporuna olan düşkünlüğü ile bilinen Hülya Avşar, kendisi adına düzenlenen 41'inci Hülya Avşar Tenis Turnuvası sahaya çıktı. Avşar'ın korttaki rakibi ise 67 yaşındaki Durdu Teyze'ydi. Durdu Teyze, tenisteki performansıyla hayran bıraktı.

"NADAL'LA OYNASAM BU KADAR MUTLU OLMAZDIM"

Megasaray sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın sonunda İstanbul'a davet ettiği Mersinli 67 yaşındaki Durdu Lale ile gösteri maçı yapan Avşar, maç sonunda mutluluğunu şöyle dile getidi: "Durdu Teyze ile görüyorum ki; 7'den 77'ye herkese ulaşabiliyorum. Durdu Teyze ile maç yapmak beni çok mutlu etti, çok keyifliydi. Nadal'la oynasam bu kadar mutlu olmazdım."

"GURURLUYUM"

Sabah'ın haberine göre, her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan turnuvadan dolayı çok gururlu olduğunu ifade eden Avşar, "Genç sporculara katkı sağlamak, çorbada tuzumun olması benim için çok değerli" dedi. Avşar, muhabirlerin "Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ile birlikte Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösteriliyorsunuz" yorumu üzerine "Güzel olmak yeterli değil. Bahsedilen isimler gerçek sanatçılar. Ben de bayılıyorum onlara" yorumuyla sevenlerinin kalbini bir kez daha fethetti.

CEZERYE İKRAM ETTİ

67 yaşındaki Durdu Lale, Hülya Avşar'ın daveti üzerine Mersin'den İstanbul'a geldi. Durdu Teyze, ünlü sanatçıya cezerye ve baş örtüsü hediye etti. Durdu Lale, Avşar'a elleriyle cezerye yedirdi.

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