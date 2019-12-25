: Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm

25.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:25

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Modacı Özlem Kaya'ya kıyafet provasına geldiğini söyleyen Hülya Avşar, yılbaşında sahneye çıkmayacağını açıkladı.

Yılbaşı sonrası iki sahne programı olduğunu belirten 56 yaşındaki sanatçı, "Hayatta her şey para değil. Bazen manevi değerleri korumak için bazı şeylerden vazgeçmek gerekir" dedi.

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun, "Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim" şeklindeki nafaka açıklamasını değerlendirdi.

"ERKEK OLSAM KADINA DA PARA VERİRİM"

Hürriyet gazetesinin haberine göre; ünlü sanatçı, "Haklı olduğu taraflar da var, haksız olduğu taraflar da. Bir insan, çocuğu için eski eşine bir şeyler yapabilir. Annenin paraya ihtiyacı varsa, çocuk mutsuz olur. Onun mutluluğunu bozmamak için erkek olsam kadına da para veririm" ifadelerini kullandı.

Avşar, "Annesiyle mutlu olsun. Buna nafaka diye bakmıyorum. Varsa ihtiyacı, erkek dediğin vermeli zaten. İhtiyacı yoksa zaten kadın da istemez. Mesele burada, erkeklerin bu kadar ince düşünememesi" şeklinde konuştu.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU NE DEMİŞTİ?

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, "Bir kadının erkekten daha az ezildiğini düşünmüyorum. Erkek de eziyet çekiyor. Adam mesela evlilik yapıyor, boşanmak istiyor. Karısına 'Bırak beni gideyim' diyor. Bu sefer eşi 'Sen bana bu kadar para vereceksin' diyor. Bu nafaka ne abi?" şeklinde konuşmuştu.

Çilingiroğlu, "Siz kadınlardan ne çektiniz Kaya Bey" sorusuna, "Kadınlardan az çekmedim. Şunu demek istiyorum; 'Nafaka ne?' Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim! Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim?" yanıtını vermişti.

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