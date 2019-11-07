Hülya Avşar'dan Can Yaman Yorumu! Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa -Ekranda
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VİDEO: Hülya Avşar'dan Can Yaman Yorumu! Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa -Ekranda