Hülya Avşar'a, Bomba Teklif: Başkan Ol!
Müzikle ilgili 100 kişiden oluşan oldukça renkli bir jüri ekibinin görev alacağı yarışma için Medyapım, bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü sanatçı Hülya Avşar'a teklif götürdü.
Medyapım'ın Kanal D için hazırladığı yeni iddialı yarışmanın çalışmaları sürüyor. "All Together Now" adlı şarkı yarışmasının uyarlaması olan programı, sempatik oyuncu Enis Arıkan sunacak.
ŞARKIYA EŞLİK ETTİRMEYE ÇALIŞACAK
Ayta Sözeri, Metin Arolat, Ferman Akgül, Gülçin, Caner Çalışır gibi müzik ile ilgili isimlerin de ekibinde yer alacağı yarışmada Avşar'dan jüri başkanı olması istendi. Ünlü sanatçının teklifi düşündüğü öğrenildi. Yakında ekrana gelmesi planlanan renkli yarışmada programda yarışmacılar performansıyla jüri üyelerini koltuklarından kaldırıp şarkıya eşlik ettirmeye çalışacak.
YORUMLAR (35)
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eminmisiniz bu hülya avşarmıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fotosopu gene abartmis robot gibi yazikCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizler bunlari görmekten biktik, yapimcilar inadina gözümüzün icine sokmaya calisiyor.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Yahu tamam gözlerim biraz bozuk olabilir ama iki foto koymussunuz ikisinde hülya avsarla alakasi yok. Bu kadar fotoshop olunca taniyamiyoruzCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Neyse yazmiycam anlayan anladi............Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır