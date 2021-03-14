Hülya Avşar: Ben sapyoseksüelim
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Hülya Avşar: Ben sapyoseksüelim

14.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 14.03.2021 08:52
Hülya Avşar: Ben sapyoseksüelim

HÜLYA Avşar önceki gün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören bir dostunu ziyaret etti.

HÜLYA Avşar önceki gün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören bir dostunu ziyaret etti. Ünlü sanatçı hastane çıkışı muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Rol aldığı "Masumiyet" dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü'nün poposunu elleyen Avşar, yıllar önce Ricky Martin ile yaşadığı olayın hatırlatılması üzerine kahkaha attı. Ünlü sanatçı, "Ricky Martin ve Serkay elimden geçti. Fazla yakışıklı olmasınlar, olacaksa da yanımdan geçmesinler. Serkay için 'yeni Ricky Martin' dedim, o da dönüp 'sonum hayırlı olsun o zaman' diye yanıt verdi" diyerek kahkaha attı.

BU SAATTEN SONRA KADINLARIMIZIN SIRTI YERE GELMEZ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında konuşan ünlü sanatçı, "Son zamanlarda sosyal medya ve televizyonda kadına şiddet ve cinayetler çok yer alıyor. Ancak kadınlar 2-3 senedir çok güçlü, atlı polis kadınlarımız bile var. Bunlar bizim için çok güzel bir aşama, güçlü kadın olmak çok önemli. Ben de kendimi güçlü görüyorum, 'bu saatten sonra kadınlarımızın sırtı yere gelmez' diyorum" dedi. Kızı Zehra Çilingiroğlu'na bu konularda öğütler verdiğini belirten Avşar, "Zehra'ya 'sana saygı duymayan, yaşam şekline önem vermeyen insanlarla birlikte olma. O sahiplenmeler falan geçmişte kaldı, kolunu bile tutan erkeği hemen terk edeceksin' dedim. Çünkü izin verirse devamı gelir, ancak Zehra çok iyi kick boks yaptığı için hemen erkeği ayağının altına alır" diye konuştu.

KAFAMA GÖRE BİRİ ÇIKARSA FLÖRT EDERİZ

Hayatında kimsenin olmadığını belirten Avşar, "Hayatımda kimse yok, bu benim için bir güç. Hayatımızda birisi olmak zorunda değil, ihtiyaç hissetmiyorum demek yanlış olur. Kafama göre birisi çıkarsa flört ederim, hayatımızı yaşarız. Ancak bu da çok zor bir ihtimal gibi görünüyor" dedi.

ZEKİ ERKEĞE BAYILIRIM

Güçlü bir karakteri olduğunu belirten sanatçı sözlerini şöyle noktaladı: "Güçlü kadın olmak güzel, ancak erkek benden güçlü olmazsa dövesim geliyor. Erkeğin benden akıllı olmasını isterim, ben sapyoseksüelim yani zeki erkeğe bayılırım. Zeka benim için büyük güç. Bunları bir araya getirecek birisi varsa, hemen bana haber verin. Mesela Kaya'nın (Çilingiroğlu) zekası müthiştir ancak bir ipte iki cambaz oynamaz."

Prof. Dr. Arif Verimli, Avşar'ın bu sözlerine böyle yanıt verdi...

Öyle bir düzene ben izin vermem

Hülya Avşar, "Masumiyet" dizisindeki rol arkadaşı Deniz Çakır'ın sette karavan krizi çıkardığı ve kostüm asistanına mobbing uyguladığı iddialarını yalanladı: "Set ortamımız gayet iyi. Bazı haberler çıkıyor, oyuncu ve set çalışanları arasında problem olduğu ile alakalı ancak öyle bir durum yok. Sette karavan krizi yok. Herkes birbirine nazik ve saygılı, zaten ben öyle bir düzene izin vermem" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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